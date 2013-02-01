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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 15:57 BJT

日股业绩: 三菱UFJ金融集团九个月集团净利下滑34.7%,维持全年财测不变

路透东京2月1日 - 日本三菱UFJ金融集团 公布,九个月集团净利下滑34.7%,因其对摩根士丹利 投资带来丰厚的一次性回报,提振了上年同期获利.

三菱UFJ金融集团4-12月的净利为5,325亿日圆,上年同期为8,158亿日圆.

三菱UFJ金融集团维持全年净利为6,700亿日圆的财测不变,低于路透调查分析师平均预估的净利6,856亿日圆.(完)

(编译 杜明霞; 审校 田建华)
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