日股业绩: 三菱UFJ金融集团九个月集团净利下滑34.7%,维持全年财测不变

路透东京2月1日 - 日本三菱UFJ金融集团 公布,九个月集团净利下滑34.7%,因其对摩根士丹利 投资带来丰厚的一次性回报,提振了上年同期获利.

三菱UFJ金融集团4-12月的净利为5,325亿日圆,上年同期为8,158亿日圆.