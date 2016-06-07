日本金融：三菱东京日联银行考虑放弃日本公债一级交易商资格--消息

路透东京6月8日 - 知情消息人士周三称，三菱东京日联银行考虑放弃日本公债一级交易商资格。

三菱东京日联银行是三菱UFJ金融集团 旗下核心商业银行部门，是日本最大的银行。该行将是首家放弃该资格的主要银行。

三菱东京日联银行及其日本同业近几年一直在减持日本公债，因日本央行激进的货币政策压低了日债收益率(殖利率)。

日本央行2月实施的负利率政策推动多数日本公债收益率都降至零以下。

在每次公债标售中，一级交易商有义务认购一定数量的公债，相应的也只有一级交易商才可以参加与财政部官员的会议。

“我们不确定在减持日本公债时，保持一级交易商资格是否明智，”三菱东京日联银行一高级官员称，该官员未获授权公开讨论相关事宜。