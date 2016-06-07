日本金融：三菱东京日联银行考虑放弃日本公债一级交易商资格--消息

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透东京6月8日 - 知情消息人士周三称，三菱东京日联银行考虑放弃日本公债一级交易商资格。
三菱东京日联银行是三菱UFJ金融集团 旗下核心商业银行部门，是日本最大的银行。该行将是首家放弃该资格的主要银行。
三菱东京日联银行及其日本同业近几年一直在减持日本公债，因日本央行激进的货币政策压低了日债收益率(殖利率)。
日本央行2月实施的负利率政策推动多数日本公债收益率都降至零以下。
在每次公债标售中，一级交易商有义务认购一定数量的公债，相应的也只有一级交易商才可以参加与财政部官员的会议。
“我们不确定在减持日本公债时，保持一级交易商资格是否明智，”三菱东京日联银行一高级官员称，该官员未获授权公开讨论相关事宜。
一级交易商的正式名称为“日本公债市场特别参与者”，是根据一项确保日本公债市场稳定性和流动性的计划而挑选出的一些金融机构。目前共有22家银行及券商是一级交易商。(完) (编译 王丽鑫；审校 李爽)
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。