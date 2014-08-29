分析：津巴布韦经济下滑 总统穆加贝寄望“老朋友”中国帮忙

焦点：MSCI明晟削减纳入其股指的中国A股数量 今年纳入希望上升
路透香港4月24日 - 投资者称，自MSCI明晟提议削减其全球股指纳入的中国大陆上市公司数量后，把中国上市公司纳入其股指的机率大大提高，但资本管制和市场准入问题可能仍带来阻力。
路透哈拉雷/北京8月28日（记者 Cris Chinaka/Michael Martina） - 津巴布韦总统穆加贝未被美国邀请参加本月举行的美国-非洲峰会，近日前来访问“老朋友”中国，但中国的支持可能也不足以挽救津巴布韦下滑的经济。
现年90岁的穆加贝是非洲年龄最大的领导人，也是执政时间最长的领导人之一。他本周访问中国时受到热烈欢迎。他在西方被斥为暴君，已多年不受西方国家待见了。
中国称，主要任务是加强与非洲的贸易和对非洲的援助，而非像西方国家那样插手别国内政。但这可能引发对冲突和践踏人权视而不见的指责。
穆加贝因被控滥用权力和选举舞弊仍遭受美国制裁，穆加贝对这些指控予以否认。美国总统奥巴马邀请非洲领导人到华盛顿参加8月4-6日举行的美国-非洲峰会，意在开启美非关系的“新篇章”。穆加贝不在受邀之列。
但他在北京则获得了贵宾待遇：红毯，21响礼炮，以及“中津传统友谊是在我们并肩反帝反殖反霸的光辉岁月中凝结而成的”赞语。
穆加贝从中国获得了多少贷款和投资则不得而知。今年投向津巴布韦的外国资金减少了59%，该国的出口在下降，失业率达到了80%。
津巴布韦官方媒体援引穆加贝的随行官员称，能源、道路和水坝建设、修复陈旧铁路系统、升级国家电信系统和发展一个工业园区等项目需要约40亿美元的资金。
但津巴布韦财政部长Patrick Chinamasa拒绝提供更多细节，只是说新签署的谅解备忘录“为我们能够获得资金设定了框架”。
没人相信非洲知名的民族解放运动英雄穆加贝会从北京空手而归。
中国对穆加贝的支持始于20世纪70年代，当时中国支持穆加贝领导的对抗白人统治的罗得西亚（津巴布韦的旧称）的游击战；1980年津巴布韦从英国独立后，穆加贝当选总统，并继续获得中国的支持。
“我相信中国当局能够向老朋友提供一些帮助，”香港城市大学政治学教授郑宇硕（Joseph Cheng）指出。
但他表示，拥有商业头脑的中国政府将寻求真正的经济回报。中国在津巴布韦的钻石和铬铁行业拥有利益，对铂金等矿产也有兴趣。津巴布韦拥有全球第二大铂金储量。
无论穆加贝能从中国带回多少投资，但这些能否对津巴布韦摇摇欲坠的经济产生多少帮助仍令人存疑。津巴布韦工厂关门，失业高企，社会贫困。
“我觉得不会带来重大改变，除非还有什么向我们隐瞒了的细节。”哈拉雷民间经济顾问John Robertson说道。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
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