德国慕尼黑检方扩大对奥迪的调查

路透慕尼黑6月2日 - 慕尼黑检方办公室发言人表示，他们已扩大对奥迪(NSUG.DE)的调查，将这一豪车品牌在德国和欧洲的销售包括在内。

之前一天德国政府指控该大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)子公司的高端车型在柴油排放测试中作假。

检方表示，对奥迪的调查仍集中在舞弊方面，并称其尚未从德国联邦运输管理处(KBA)获得有关在德国的最新信息。(完)