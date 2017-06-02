德国慕尼黑检方扩大对奥迪的调查

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透慕尼黑6月2日 - 慕尼黑检方办公室发言人表示，他们已扩大对奥迪(NSUG.DE)的调查，将这一豪车品牌在德国和欧洲的销售包括在内。
之前一天德国政府指控该大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)子公司的高端车型在柴油排放测试中作假。
检方表示，对奥迪的调查仍集中在舞弊方面，并称其尚未从德国联邦运输管理处(KBA)获得有关在德国的最新信息。(完)
(编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。