取消伦敦奥运会或造成逾49亿美元损失--慕尼黑再保险

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透法兰克福7月16日电---慕尼黑再保险的承销经理Andrew Duxbury在接受德国《法兰克福汇报》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)采访时表示，假如因安全威胁取消伦敦奥运会将造成逾40亿欧元(49亿美元)的损失。
该报周一援引他的说法报导称：“这是2010年欧洲杯的保险损失风险，奥运会应与其属於同一水平。”
他补充道，万一伦敦奥运会被取消，慕尼黑再保险的损失可能达到约3.5亿欧元。
英国各部部长和伦敦奥委会负责人周日表示，伦敦奥运未因私人安保公司G4S人手不足的问题受到威胁。
英国政府上周宣布，因G4S无法及时提供足够多的安保人员，政府将招募3,500名军人填补空缺。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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