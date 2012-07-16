取消伦敦奥运会或造成逾49亿美元损失--慕尼黑再保险

路透法兰克福7月16日电---慕尼黑再保险的承销经理Andrew Duxbury在接受德国《法兰克福汇报》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)采访时表示，假如因安全威胁取消伦敦奥运会将造成逾40亿欧元(49亿美元)的损失。

该报周一援引他的说法报导称：“这是2010年欧洲杯的保险损失风险，奥运会应与其属於同一水平。”

他补充道，万一伦敦奥运会被取消，慕尼黑再保险的损失可能达到约3.5亿欧元。

英国各部部长和伦敦奥委会负责人周日表示，伦敦奥运未因私人安保公司G4S人手不足的问题受到威胁。

英国政府上周宣布，因G4S无法及时提供足够多的安保人员，政府将招募3,500名军人填补空缺。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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