麦盛资本盘中大涨逾六成 将变现于中国石化销售公司的权益

路透香港5月2日 - 从事金矿开采及资产管理业务的麦盛资本(1194.HK)周二公布其子公司将变现于中国石化销售公司的权益后，盘中股价大涨逾六成。

麦盛资本此前透过麦盛资产管理与人保资产管理、腾讯(0700.HK)组建的“深圳市人保腾讯麦盛能源投资基金企业”向中国石化销售公司作出100亿元人民币的注资，并占2.8%股权。

麦盛资本表示，注资额中1,000万元及220.5万元分别由麦盛深圳及其联系人中国投资分别作出，鉴于中石化(0386.HK)(600028.SS)于4月27日宣布中国石化销售公司将于境外上市，董事会预期，于境外上市完成后，麦盛深圳将变现其于中国石化销售公司的权益。

另外，麦盛资本指出，麦盛深圳的资产管理规模自今年1月起增加约22.855亿元，由于若干投资者已同意对麦盛深圳的基金投资约300亿元，董事会预期，今年余下时间的资产管理规模会继续大幅增加。

麦盛资本今早股价一度大涨逾六成，香港时间11:30，该股升57.33%，报0.118港元。（完）

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