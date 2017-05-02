麦盛资本盘中大涨逾六成 将变现于中国石化销售公司的权益

沪深证交所周二两融余额减少47.3亿元 创近四个月新低
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。
路透香港5月2日 - 从事金矿开采及资产管理业务的麦盛资本(1194.HK)周二公布其子公司将变现于中国石化销售公司的权益后，盘中股价大涨逾六成。
麦盛资本此前透过麦盛资产管理与人保资产管理、腾讯(0700.HK)组建的“深圳市人保腾讯麦盛能源投资基金企业”向中国石化销售公司作出100亿元人民币的注资，并占2.8%股权。
麦盛资本表示，注资额中1,000万元及220.5万元分别由麦盛深圳及其联系人中国投资分别作出，鉴于中石化(0386.HK)(600028.SS)于4月27日宣布中国石化销售公司将于境外上市，董事会预期，于境外上市完成后，麦盛深圳将变现其于中国石化销售公司的权益。
另外，麦盛资本指出，麦盛深圳的资产管理规模自今年1月起增加约22.855亿元，由于若干投资者已同意对麦盛深圳的基金投资约300亿元，董事会预期，今年余下时间的资产管理规模会继续大幅增加。
麦盛资本今早股价一度大涨逾六成，香港时间11:30，该股升57.33%，报0.118港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。
路透5月24日 - 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。 这反映出穆迪预期，随着整个经济中的债务负担逐步加重，未来几年中国的财政实力将会减弱。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。