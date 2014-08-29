被控杀害并肢解中国留学生的加拿大男子即将受审

路透蒙特利尔8月28日（记者 Allison Lampert） - 被控2012年在蒙特利尔杀害并肢解一名中国留学生的加拿大男子即将受审，他要求对其家属信息保密。

现年32岁的马尼奥塔（Luka Magnotta）涉嫌杀害了33岁的中国留学生林俊，将其肢解并将部分尸体寄往加拿大各政党和两所小学。马尼奥塔还被控侮辱林俊的尸体并传播淫秽内容。马尼奥塔拒不认罪。

马尼奥塔周四现身法庭。他的律师要求禁止公布其家人信息，他的家人料作为证人出庭。

陪审团选择工作预计从9月8日开始，审判随后开始。

马尼奥塔看起来比2012年在柏林被捕后胖了许多，和之前的样子差别很大。

他在法庭程序中仍很坦然，闭着眼睛，有时似乎已经睡着。

林俊父亲的代理律师Benoit Lapointe周四要求法庭永久性禁止媒体接触一些证物，称有些证物是淫秽的，不应传播或发表。法官尚未对此作出裁决。

林俊的父亲9月将从中国前往蒙特利尔，至少会参加部分审判。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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