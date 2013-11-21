默多克与邓文迪达成离婚协议

默多克与邓文迪的合成图片。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约11月20日 （记者Jennifer Saba） -默多克与妻子邓文迪周三在曼哈顿出席了法官主持的一个10分钟的听证会，为结束二人14年的婚姻生活扫清了道路。

纽约州法官EllenGesmer询问默多克与邓文迪对离婚协议是否满意后，对二人说：“我很高兴你们能友好地解决这些问题。”

邓文迪身着暗绿色外套和深蓝色裙子，事后在法庭上拥抱了即将成为她前夫的默多克。

协议细节尚未披露，但一位熟知协议条款的人士称，邓文迪有望保留二人在北京的房产以及曼哈顿第五大道的公寓。曼哈顿的公寓购于2004年，当时创下4400万美元的天价。

离婚尚未正式尘埃落定，此次程序性听证实际上是二人分手道路上的一个关键步骤。

离婚不会对福克斯和新闻集团的运营造成影响，默多克家族信托基金掌控着这两家公司，拥有大约40%的投票权。

默多克与邓文迪的两个女儿享有家族信托基金，但没有投票权。

邓文迪在新闻集团中从未有过正式职位，她在公司与中国的相关业务中扮演着默多克亲密顾问的角色。2011年7月，默多克由于新闻集团窃听丑闻在英国议会接受质询时被泼剃须膏，邓文迪跃身还击，此事令她声名鹊起，甚至得到了“虎妻”的称号。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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