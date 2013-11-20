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寰宇花絮 | 2013年 11月 20日 星期三 09:45 BJT

默多克与邓文迪接近达成离婚协议--报道

路透11月19日 - 据《纽约时报》报道称，媒体大亨默多克与结婚14年的妻子邓文迪接近达成离婚协议。

默多克和邓文迪将于周三在位于曼哈顿的纽约州最高法院出庭。该法院一名工作人员向路透证实，为两人举行的听证会将在周三举行。

邓文迪的律师William Zabel和默多克的律师Ira Garr没有立即回复路透寻求置评的电话。

默多克6月申请与邓文迪离婚。

默多克和邓文迪曾签署婚前协议，《纽约时报》援引接近默多克的人士称，双方进行了友善的离婚协议谈判。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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