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国际财经 | 2017年 3月 6日 星期一 08:48 BJT

二十一世纪福克斯寻求欧盟批准其以144亿美元收购Sky

路透布鲁塞尔3月3日 - 向欧盟执委会提交的一份文件周五显示，新闻集团董事长兼执行长默多克(梅铎,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯(FOXA.O)已寻求欧盟反垄断机构批准其对欧洲付费电视公司Sky(SKYB.L)的144亿美元收购案。

欧盟执委会将在4月7日之前决定是否批准该交易、要求让步、或启动长达五个月的调查。

默多克的儿子、二十一世纪福克斯执行长James曾表示，监管机构不会要求“重大让步”。(完)

(编译 王琛；审校 张涛)

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