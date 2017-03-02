默多克旗下二十一世纪福克斯将要求欧盟批准Sky电视台收购案

路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长默多克(梅铎,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯(FOXA.O)将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky(SKYB.L)的144亿美元收购计划。

这名消息人士表示，福克斯可能于周五或下周初始就通知欧盟执委会，而福克斯的此一举动，也将促使英国政府进行简短的审视。由于这并非最终决定，因此消息人士不愿具名。

默多克收购自己尚未拿下的Sky电视公司剩余股份，可能成为一场政治角力。

默多克家族对于完全收购Sky的意图未曾稍减，尽管约五年半之前的一次求购遭受重大挫败，当时默多克旗下的英国报业陷入电话窃听丑闻。

他们去年12月卷土重来，与Sky的独立股东达成协议，由二十一世纪福克斯以每股10.75英镑收购其尚未拥有的Sky的61%股权，打造一个横跨两个大陆的媒体帝国。

通知欧盟执委会后，英国媒体部门也将需要在10个工作日内决定，该收购案是否应该由英国电信监管机构Ofcom进行研究，审查其是否会损害媒体的多元性。

分析师与律师预计该案会提交给Ofcom。欧盟执委会将审查该案对于竞争情况的潜在影响。

默多克的儿子、亦是二十一世纪福克斯执行长的James曾说过，他预计这宗交易能通过监管机构审批，只要监管者看看媒体所有权方面的情况，就不会要求“重大让步”。

一些政界人士曾呼吁阻止这宗交易，不过分析师和律师相信最终会得到批准。

二十一世纪福克斯和Sky均未予置评。(完)