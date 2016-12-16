焦点：默多克旗下21世纪福斯同意以146亿美元收购英国Sky

路透伦敦12月15日 - 传媒大亨默多克(Rupert Murdoch)旗下的21世纪福斯(福克斯)(FOXA.O)达成协议，以146亿美元买下英国付费电视公司Sky(SKYB.L)的61%股权。这将形成一个横跨两个大陆的媒体帝国，增强其与Netflix(NFLX.O)等对手争夺观众的实力。

福克斯表示将以每股10.75英镑或总计117亿英镑，收购不在自己手中的Sky股权。由此，福克斯将完全掌控在英国、爱尔兰、奥地利、德国和意大利拥有2,200万用户的Sky。

了解内情的人士告诉路透，英国在6月公投中决定脱离欧盟，打击英镑兑美元贬值约15%，Sky股价亦暴跌，吸引美国媒体巨头福克斯再次出手。

默多克家族从未放弃完全控制Sky的企图，尽管五年前的收购努力因旗下一份英国报纸卷入一桩电话窃听丑闻而失败。

据两位知情消息人士透露，在达成协议前一周左右，福克斯才开始接洽Sky，之后在伦敦进行了几天的讨价还价，福克斯三次提高收购报价，以获得Sky独立董事的支持。该交易对Sky整体作价185亿英镑。

福克斯执行长、Sky董事长James Murdoch表示，该公司在通过卫星、宽带和手机提供付费内容方面处于领先地位，提供的内容包括足球英超联赛和电视剧《权利的游戏》。

“Sky远不只是一家卫星分销公司，而是一个有创造力的商业和消费者龙头企业，”默多克的儿子James Murdoch在电话中对分析师表示。

继美国电话电报公司(T.N)今年稍早宣布以850亿美元竞购时代华纳(TWX.N)后，该交易是分销与内容企业联姻的又一案例。

在赢得Sky独立董事支持后，福克斯将必需确保能获得欧洲和英国监管许可，并且争取说服那些认为收购价太低的Sky股东。

如果协议无法成功，福克斯将需支付2亿英镑分手费，而本案已经选择了一项协议安排计划，这意味着福克斯必需从其他Sky股东赢得代表75%股权的同意。

默多克说，他预计这项协议将通过“监管检阅”，而且只要监管当局检视媒体股权现况，将不需做出“明显让步”。

**趁着英退捡便宜**

这项对Sky的新出价已引发忧心，本周有几位政治人物在出席国会一场辩论中，呼吁政府适当地仔细审视这项协议。

每股10.75英镑的价格，是公司收到最初提议之前的股价溢价约40%，这样的价格也让几位持股前50大的股东感到失望，指责Sky廉价出卖了创办人和最大股东。

Sky股价处于低位，在默多克出手前今年已暴跌32%。外界对公司最大市场--英国退欧后经济成长力道心存疑虑，而对内容及移动服务的投资亦压抑获利。

但投资者指出，Sky的投资通常都会获得回报，公司获利可望反弹。

Sky股价较收购价低了近1英镑。接下来的监管流程可能会花上一些时间。福克斯预计，这项并购案可望在2017年底以前完成。

福克斯将举债约100亿美元为这项协议融资，但表示将尽快偿还这笔债务。

福克斯的咨询顾问为德意志银行、Centerview Partners、高盛及摩根大通。Sky的咨询顾问为摩根士丹利、PJT Partners和巴克莱。(完)