默多克欲以BSkyB收购德意天空卫视 意在整合欧洲付费电视业务

路透伦敦/法兰克福5月12日 -英国最大的付费电视公司英国天空广播(BSkyB)BSY.L正在洽谈收购德国天空卫视(Sky Deutschland)SKYDn.DE和Sky Italia，这宗100亿欧元的交易将使新闻集团董事长兼执行长默多克(Rupert Murdoch)把欧洲电视业务合并成一家的夙愿变为现实。

若合并取得成功，将诞生一家用户数达到2,000万户并具有更大影响力的广播公司，更好地应对同业越来越激烈的竞争。

早在2010年，默多克就试图全面控股欧洲业务最为夺目的BSkyB，此举被视为全面整合天空三大业务的序幕。但那次收购最终遭到挫败，因默多克旗下世界新闻报在2011年卷入电话“窃听门”事件，造成巨大影响。

默多克旗下的21世纪福克斯公司(21st CenturyFox)(FOXA.O)是BSkyB最大的股东，过去几年一直在考虑各种选项以整合其欧洲的电视业务。

在这份最新收购计划中，BSkyB将收购Sky Italia和Sky Deutschland。21世纪福克斯公司持有39%的BSkyB股权，以及Sky Italia和Sky Deutschland各自100%和约55%的股权。

英国监管机构可能将审查任何将令默多克在BSkyB总持股比例增加的交易。一名接近谈判的消息人士表示，目前的想法是，达成交易后梅铎在BSkyB的持股比例不会超过39%。分析师称，他可能会选择折现，从而令自己在合并后公司中的持股比例维持在39%左右。

BSkyB称，谈判仍处于初期阶段，围绕交易条款、价值或结构尚未达成协议。

“BSkyB认为，只要价格合理，此次合并交易有可能缔造世界级的跨国付费电视集团，”该集团周一在声明中表示。

21世纪福克斯则称，公司内部经常围绕把包括英国、德国和意大利的欧洲天空卫星平台进行整合展开讨论。“时不时地会谈到BSkyB，但始终未达成任何一致意见，”该公司表示。

BSkyB还称，尚未准备好为合并德国天空卫视支付过高价格，指出任何协议都将在德国天空卫视的股价“不受干扰地继续交易的情况下”达成。

媒体报导称交易规模约为100亿欧元(138亿美元)。

福克斯股价周二收高3.0%报35.19美元。

Evercore分析师Alan Gould称，交易对福克斯有利。该公司可能会利用从该交易中估计可获得的90亿美元现金进一步回购股票。

德国天空卫视的股价大涨9.94%至6.97欧元。BSkyB股价则下挫2.4%收在8.68英镑。(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 张荻)

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