默多克已提请与邓文迪离婚

新闻集团首席执行官、现年82岁的默多克已提请与妻子邓文迪离婚。默多克的一名发言人称，两人的婚姻彻底破裂已有六个多月，二人于1999年结婚。离婚申请是在新闻集团将娱乐资产和出版业务正式拆分为两家公司之前几天提出的。默多克将继续担任两家公司的主席。路透