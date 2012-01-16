默多克在Twitter上抨击奥巴马政府

路透纽约1月15日电（记者 Ilaina Jonas）---媒体大亨默多克（Rupert Murdoch）周六用新注册的Twitter账号抨击奥巴马政府，因後者反对打击互联网盗版的法案草案中的部分内容。

"奥巴马竟和可能盗版的科技企业老总们站在了一起，简直是盗窃行为。"新闻集团董事长兼首席执行官默多克在Twitter上写道。

事情缘起白宫官员周六对国会正在审议的停止互联网在线盗版法案（SOPA）的一些内容发表的担忧。谷歌和Facebook表示，这些内容干预过多；而好莱坞影视和音乐公司则认为需要通过该法案，以挽救美国的就业。

三名奥巴马的顾问在博客中称，SOPA和类似的法案可能导致互联网业务遭受法律诉讼的影响，并损害合法活动以及言论自由。

"打击在线盗版必须防止对合法活动进行审查的风险，不能抑制企业的创新。"上述官员表示。

美国众议院的SOPA法案意在通过强迫互联网企业封锁提供违反美国专利权产品的外国网站，打击盗版美国电影、音乐和其他产品的在线销售。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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