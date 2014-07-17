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路透中文国际短讯 | 2014年 7月 17日 星期四 11:12 BJT

默多克出价800亿美元收购时代华纳遭拒

默多克(Rupert Murdoch)旗下21世纪福克斯向时代华纳发出收购提议，时代华纳拒绝了800亿美元的收购提案，但默多克不太可能就此止步。熟悉情况的消息人士表示，对于完成这项交易，默多克有着“坚韧决心”。投资者预计默多克最终将提高报价。图为默多克。路透
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