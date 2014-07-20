默多克趁对手分心旁顾之际 有望一举拿下时代华纳

路透纽约7月18日 - 默多克在对时代华纳(TWX.N)的收购战中精打细算，让后者进退两难，因为那些可能成为“白衣骑士”的竞购方正忙于消化自己的大型收购交易。

由于缺乏潜在竞购方，时代华纳的股东进退维谷，他们要么与默多克旗下的Twenty-First Century Fox Inc(FOXA.O)接洽并协商提高收购价格，要么拖延等待，直到找到更多潜在买家。

时代华纳旗下拥有从HBO到华纳兄弟娱乐公司等众多令人垂涎的资产，该公司已拒绝了Fox最初开出的现金加股票每股85美元的价码。这项交易若最终能够达成，将改变美国媒体业的版图，默多克可以进一步稳坐美国媒体和娱乐业最有实力巨头的宝座。

了解时代华纳思路的消息人士周三称，该公司董事会在拒绝收购提议时暗示，相信目前并非出售的合适时机，因为当前环境下并不利于获得最好的收购价格。这其中主要原因在于许多大型媒体、电信和科技企业由于种种原因，并不能前来竞购。

Verizon Communications(VZ.N)去年斥资1,300亿美元收购了沃达丰的美国无线业务部门Verizon Wireless，由此背上1,400亿美元债务。

Comcast Corp(CMCSA.O)去年完成对NBC Universal的收购，目前正在等待政府批准其450亿美元收购时代华纳有线TWC.N的计划。这个时候提出收购时代华纳可能会让有线电视这宗交易告吹。

此外，美国电报电话公司(AT&T)(T.N)正忙着完成485亿美元对卫星电视公司DirecTVDTV.O的收购，亦在等待监管机构的批准。

了解时代华纳想法的人士称，随着媒体行业格局的演变，谷歌、苹果或亚马逊这样的科技企业也可能有意收购时代华纳，而不是试图自己制作视频产品。

时代华纳股东Mario Gabelli周三对Reuters Insider TV表示，他认为谷歌和苹果都有可能提出收购。

但目前谷歌在内容方面的投资只集中在其YouTube部门，而亚马逊也只是投资原创电视节目用于其在线视频服务。苹果在媒体方面的投资迄今为止也仅限于音乐，从5月以30亿美元收购Beats Music就可以看出。

“如果我是时代华纳，我会等。一两年后，就会有人来竞购他们的这些资产，”一位银行家表示。该人士与时代华纳和Fox两家公司均无关系。

对Fox来说，现在进行这宗交易最为有利。融资成本依然很低，筹借交易所需资金非常容易。收购价中60%为Fox的股票，而目前其股票的市盈率较高。

不过，时代华纳股东对路透表示，默多克要想成功，必须提高报价，并增加现金比重。

而且企业在打收购战的时候也不见得总是选择地点和时机。Fox的收购提议可能迫使其它公司认真考虑竞购，默多克可能被击败。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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