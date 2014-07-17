默多克出价800亿美元收购时代华纳遭拒 或再加码招亲

路透纽约7月16日 - 新闻集团董事长兼执行长默多克(Rupert Murdoch)旗下21世纪福克斯(Twenty-First Century Fox)(FOXA.O)向时代华纳(TWX.N)发出了大胆的收购提议，若能成功，美国媒体行业版图将发生剧变，并将巩固现年83岁的默多克在美国媒体与娱乐的霸主地位。

尽管时代华纳拒绝了800亿美元的收购提案，但默多克不太可能就此止步。熟悉情况的消息人士表示，对于完成这项交易，默多克有着“坚韧决心”(disciplined determination)。投资者预计默多克最终将提高报价，增加现金部分以赢得时代华纳的芳心。

21世纪福克斯与时代华纳如果成功合并，将成为媒体和体育领域的一条大鳄，在有线和卫星电视分销商的谈判中将居于非常强势的地位。

“这是把一部分出色的节目以及内容集合到一起的契机，”一位熟悉情况的消息人士说。“虽然还有其他选项，但没有比这组合更好的了。”

不过，另一位熟悉情况的消息人士周三透露，时代华纳强烈反对默多克的提议，坚称这低估了公司的价值，并且对于默多克家族将扮演的主导角色感到担心。

时代华纳董事会尤其担心21世纪福克斯股票的未来价值。此次现金加股票收购提案中，股票部分占到60%。消息人士表示，缺少投票权令担忧情绪加重，因为默多克及其子女手中将握有过高的权力。

“进行这么大规模的并购，时代华纳股东都无法预测前途如何，实在让人苦恼，”消息人士告诉路透。

时代华纳执行长Jeffrey Bewkes通过一段录像对公司员工表示，公司独立运营的计划能创造的价值，要高于Fox能提供的“任何条件”。

此次并购若成功进行，涵盖债务的交易规模将成为媒体业第二大并购案，仅次于2000年时代华纳并购AOL，该并购案令时代华纳损失惨重。

并购时代华纳能否成功或许最后取决于报价。消息人士指出，Fox股票的市盈率已是业界最高，而时代华纳在周三大涨17%以前则是最低。时代华纳担心股票可能即将回落，目前账面显示的价值可能要缩水。

据StarMine SmartEstimates，Fox股价未来12个月预估市盈率与时代华纳相同，约为19.5倍，远高于周二的收盘价。

Fox股价周三下挫6.2%，收报33美元。

这次收购的消息首先由纽约时报曝出，6月时开出的价码是800亿美元左右，约合每股85美元。

据知情人士称，Fox预计如果两家公司合并，每年营收可能达到600亿美元，可节省10亿美元甚至更多成本。

他们说，与时代华纳的具体谈判可能显示，节省的成本甚至会更多，这或许为提高收购价提供依据。

两家公司的营收与股票表现： link.reuters.com/zas42w

1984年以来大型媒体并购交易排行榜： reut.rs/1zJOQkK

知情人士称，Fox说目前没有进行谈判，也不打算进行恶意收购或提高价码。

无论以何种方式进行收购，Fox都可能得到许多时代华纳股东的支持，他们中的大多数也持有Fox的无投票权股份。此外，时代华纳的董事会不存在分期和分级制度，公司章程规定只要有15%的股东同意就可以召开临时股东大会，这些都是对收购有利的因素。

当Fox在6月提出收购时，一些时代华纳的股东表示，若要收购成功，Fox和默多克必须将收购价从每股85美元提高至95美元。股东们说，默多克先支付一些现金就更好了。(完)

(编译 洪曦/王丽鑫/李春喜 审校 张明钧/徐文焰/郑茵)

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