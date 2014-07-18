若默多克并购时代华纳出售CNN CBS有意接盘-CBS执行长

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透洛杉矶7月17日 - 媒体公司CBS Corp(CBS.N)执行长Leslie Moonves周四表示，如果时代华纳(Time Warner)(TWX.N))与默多克旗下21世纪福克斯(Twenty-First Century Fox)(FOXA.O)合并时，决定出售旗下有线电视新闻网CNN，则该公司会考虑购买。
记者在电视评论家协会(Television Critics Association)的一次会议上询问Moonves，如果福克斯为扫清与时代华纳合并的监管障碍而决定出售CNN，他是否想收购。福克斯的最初报价遭到拒绝。
“我们一直在商量围绕CNN采取一些行动，”Moonves回答说，“我们会考虑。我确定，他们如果真的要卖(CNN)，我们会考虑的。”(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
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