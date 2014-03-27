默多克重用两儿子 为传媒帝国交棒铺路

默多克与两个儿子拉克兰(左)和詹姆斯(右)2013年7月10日在爱达荷州出席会议。 REUTERS/Rick Wilking

路透伦敦/纽约3月26日（记者 Kate Holton/Jennifer Saba） -传媒大亨默多克让长子拉克兰（Lachlan Murdoch）回归旗下媒体帝国管理层，同时也对小儿子詹姆斯（James Murdoch）进行了提拔，从而为将商业帝国交棒给家族第二代铺路。

拉克兰现年42岁，他将成为21世纪福克斯(FOXA.O)和新闻集团(NWSA.O)非执行联席董事长，与默多克共同担任这两个职务。这是拉克兰重新加入新闻集团，10年前由于与该公司其他高层出现摩擦，拉克兰辞去了新闻集团副首席运营官职务。

41岁的詹姆斯将升任21世纪福克斯的联席首席运营官，与默多克的多年亲信凯里（Chase Carey）共同担任该职务。这是詹姆斯重新复出的最新一步，之前受英国电话窃听丑闻影响，他被迫辞去了担任的部分职务。

“我认为，这表明默多克麾下企业虽然是上市公司，但仍是家族企业，”媒体评论员、曾在默多克麾下媒体担任主编的格林斯莱德（Roy Greenslade）在电话采访中说。“这两个男孩正在准备继承。”

拉克兰和詹姆斯在不同时间段都曾被视为默多克的明显接班人，但两人在默多克最终交权后能否融洽共事，目前尚不得知。

默多克家族通过一个信托基金，控制着21世纪福克斯和新闻集团，该信托基金持有38.4%的拥有投票权的B类股。

一位了解情况的消息人士称，提拔拉克兰和詹姆斯的计划进行已有一段时间，不太可能出现权力之争。

宣布拉克兰回归对默多克而言是一大喜事。默多克一直表示，希望自己的孩子们参与旗下媒体帝国的运作。

“拉克兰具有战略眼光，具备管理天赋，而且对我们的业务了如指掌，”默多克在声明中称。

“詹姆斯在推动我们的全球电视业务方面成绩斐然，”默多克补充说。

“我们共同的未来从未像现在如此光明。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。