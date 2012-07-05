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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 5日 星期四 14:30 BJT

穆雷逆转费雷尔 进军温网半决赛

在周三进行的温网男单四分之一决赛中，四号种子穆雷以6-7 7-6 6-4 7-6淘汰赛会七号种子西班牙名将费雷尔，连续四年闯入温网半决赛。穆雷将在半决赛中主场迎战法国人特松加，期待成为1938年之後第一个打进温网男单决赛的英国人。路透

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