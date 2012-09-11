版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 9月 11日 星期二 09:36 BJT

穆雷捧起美网男单冠军

穆雷周一以7-6 7-5 2-6 3-6 6-2惊险击败德约科维奇，捧起美网男单冠军，也成为76年来第一位加冕网球大满贯单打冠军的英国选手。苏格兰人穆雷之前四次冲进大满贯赛决赛都功亏一篑，不过第五次终於惊险成功。 路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐