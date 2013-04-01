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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 1日 星期一 14:28 BJT

穆雷迈阿密赛封王

英国选手穆雷周日2-6 6-4 7-6险胜西班牙对手费雷尔，赢下迈阿密网球赛男单桂冠，而在周一即将公布的最新世界排名中，穆雷将超越费德勒升至第二。穆雷决赛当天状态不佳，但在决胜盘中惊险救回赛点，并在抢七决战中7-1胜出锁定胜局。路透
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