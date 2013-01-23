碧昂丝被曝在奥巴马连任就职典礼上假唱

路透1月22日 - 先别管美国总统奥巴马在连任就职典礼上的演讲，也别在乎米歇尔在典礼上穿什么服装。

我们先来看看，碧昂丝周一在奥巴马连任就职典礼演唱美国国歌时有没有假唱呢？

关于媒体铺天盖地而来针对她是否假唱的报道，这位格莱美获奖者周二保持沉默。碧昂丝在奥巴马连任就职典礼上演唱了美国国歌《星条旗永不落》（The Star-Spangled Banner)。

美国海军陆战队乐队的一名发言人周二对美国新闻媒体称，碧昂丝在最后一分钟决定用提前录好的音乐，且据该发言人所知，她实际上并没有在现场演唱国歌。

该乐队随后又推翻此前的说法，发表声明称：“关于碧昂丝的声音表现，海军陆战队乐队中无人有权评估碧昂丝是现场演唱还是提前录制。”

声明称，乐队和碧昂丝在周一就职典礼开始前没有机会一起彩排，因而认为让乐队在这样一个备受瞩目的活动中进行现场表演是不明智的。

这也是自碧昂丝去年1月产子后首次重大的公开表演。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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