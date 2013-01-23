碧昂丝被曝在奥巴马连任就职典礼上假唱

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月22日 - 先别管美国总统奥巴马在连任就职典礼上的演讲，也别在乎米歇尔在典礼上穿什么服装。
我们先来看看，碧昂丝周一在奥巴马连任就职典礼演唱美国国歌时有没有假唱呢？
关于媒体铺天盖地而来针对她是否假唱的报道，这位格莱美获奖者周二保持沉默。碧昂丝在奥巴马连任就职典礼上演唱了美国国歌《星条旗永不落》（The Star-Spangled Banner)。
美国海军陆战队乐队的一名发言人周二对美国新闻媒体称，碧昂丝在最后一分钟决定用提前录好的音乐，且据该发言人所知，她实际上并没有在现场演唱国歌。
该乐队随后又推翻此前的说法，发表声明称：“关于碧昂丝的声音表现，海军陆战队乐队中无人有权评估碧昂丝是现场演唱还是提前录制。”
声明称，乐队和碧昂丝在周一就职典礼开始前没有机会一起彩排，因而认为让乐队在这样一个备受瞩目的活动中进行现场表演是不明智的。
这也是自碧昂丝去年1月产子后首次重大的公开表演。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分