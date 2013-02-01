碧昂斯承认在奥巴马就职典礼上假唱

路透新奥尔良1月31日（记者 Simon Evans） - 歌手碧昂斯承认在奥巴马就职典礼上对口型。

她还表示，将在周日举行的旧金山49人队与巴尔的摩乌鸦队之间的国家橄榄球联盟冠军赛角逐战半场秀中现场真唱。

“我是一个完美主义者，我能够排练到脚流血。我当时没有时间跟乐队进行排练，”碧昂斯周四说道。

“那是电视直播的演出，对于我来说非常重要且充满感情的演出，那是我最为自豪的时刻之一。因为天气，因为拖延，因为没有正常检查现场声音条件，这样冒险让我感觉很不舒服。

“那是总统的就职典礼，我希望让他和我的祖国感到自豪，因此我决定跟着我提前录好的录音唱。这种做法在音乐界非常普遍，我对自己的表现很自豪。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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