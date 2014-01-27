2014格莱美颁奖礼中举行集体婚礼

麦当娜与Mary Lambert 1月26日在格莱美颁奖礼中表演。 REUTERS/ Mario Anzuoni

路透纽约1月26日 -《纽约时报》报道称，数十对伴侣将在周日夜间第56届格莱美音乐奖颁奖典礼直播期间举行婚礼。美国音乐组合Macklemore &Ryan Lewis将在现场演绎他们被格莱美提名的歌曲“Same Love”。这首歌曲已成为同性恋争取合法婚姻运动的一首颂歌。

英国《泰晤士报》报道称，歌手奎恩·拉提法(QueenLatifah)将会主持婚礼，流行天后麦当娜与嘻哈组合Macklemore & Ryan Lewis以及女歌手MaryLambert献唱。

报道称，Ryan Lewis表示，这场婚礼将会是一场关于平等的终极声明，即所有的伴侣有都有权利做同样的事。

此次婚礼包括34对不同年龄、不同种族的伴侣，他们当中有同性恋也有异性恋。

《泰晤士报》援引格莱美制片人肯·厄尔里奇(Ken Ehrlich)的话报道称：“我们对此事很认真。”

肯·厄尔里奇指出这场婚礼反映出他的个人信仰，他有一个同性恋的女儿。厄尔里奇表示：“我不想四处宣扬，这场婚礼代表美国国立录音艺术科学学院或CBS电视台的观点。”

本届格莱美音乐颁奖礼在洛杉矶的斯坦普中心举行。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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