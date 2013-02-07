iTunes歌曲下载量超250亿首

2009年9月9日在旧金山拍到的乔布斯出席发布会的资料图片。 REUTERS/Robert Galbraith

路透2月6日（记者 Eric Kelsey） - 苹果(AAPL.O)的iTunes音乐商店下载量达到250亿，相当于平均每个地球人下载了三首歌还多。

周三，22岁的德国经济学学生Phillip Luepke所购买的英国DJ Chase Buch的作品《Monkey Drums》(Goksel Vancin Remix)成为第250亿首被下载的歌曲，该学生因此获得了价值1万欧元的礼品卡。

“听到消息后我很吃惊。”Luepke在德国接受路透电话采访时表示。

“早上起床后收到了来自苹果的一封邮件，说我下载的歌曲是第250亿首被下载的歌曲。事实上，我开始还不太信。这是全新的感觉。”

Luepke称，上周六晚上在一家夜店听到了这首歌。

他使用识别歌曲的Shazam智能手机应用找到了该歌曲的名字，在随后一天晚间下载了这首《Monkey Drums》。

Luepke表示将和朋友们喝酒庆祝，还没想好如何使用礼品卡，不过确信收集音乐和电影的行为将继续。

苹果2003年4月推出iTunes商店，平均每分钟歌曲下载量约1.5万首。iTunes商店中有超过2,600万首歌曲，在119个国家和地区销售。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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