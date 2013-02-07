iTunes歌曲下载量超250亿首

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月6日 - 苹果 的iTunes音乐商店下载量达到250亿，相当于平均每个地球人下载了三首歌还多。
周三，22岁的德国经济学学生Phillip Luepke所购买的英国DJ Chase Buch的作品《Monkey Drums》(Goksel Vancin Remix)成为第250亿首被下载的歌曲，该学生因此获得了价值1万欧元的礼品卡。
“听到消息后我很吃惊。”Luepke在德国接受路透电话采访时表示。
“早上起床后收到了来自苹果的一封邮件，说我下载的歌曲是第250亿首被下载的歌曲。事实上，我开始还不太信。这是全新的感觉。”
Luepke称，上周六晚上在一家夜店听到了这首歌。
他使用识别歌曲的Shazam智能手机应用找到了该歌曲的名字，在随后一天晚间下载了这首《Monkey Drums》。
Luepke表示将和朋友们喝酒庆祝，还没想好如何使用礼品卡，不过确信收集音乐和电影的行为将继续。
苹果2003年4月推出iTunes商店，平均每分钟歌曲下载量约1.5万首。iTunes商店中有超过2,600万首歌曲，在119个国家和地区销售。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币