Lady Gaga将进行臀部手术 取消剩下全部巡演

路透洛杉矶2月13日 - 演出商Live Nation公司周三表示，Lady Gaga由于需要接受臀部手术，将取消“恶魔舞会”(Born This Way Ball)剩下的的全部巡演。

这位26岁的歌手周二宣布自己关节处发炎，然而Live Nation称其伤势比她自己所认识到的更为严重。

Live Nation在声明中称：“在今天上午进行了一系列化验检查后，Lady Gaga被确诊右侧髋关节髋臼盂唇损伤，她将接受手术，随后需要停工休养。所以我们不得不取消她剩下的巡演。”

Lady Gaga的巡演已进行了两年，横跨六大洲。她在周二取消了接下来在美国的四场演出，称自己因滑膜炎而无法下地行走。根据其个人网站上的信息显示，除这四场演出外，Lady Gaga还将在美国有20场演出。(完)

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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