《江南Style》YouTube点击量达到10亿次

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶12月21日（记者 Piya Sinha-Roy） - 截至周五，韩国歌手Psy的《江南Style》视频在YouTube上点击量达到10亿次，创造了YouTube的新纪录。
该视频于7月15日上传，美国东部时间周五上午10:50（1550 GMT）点击量达到10亿次。
该曲也是YouTube上个月浏览最多的视频，超越了此前月冠军Justin Bieber的《Baby》。
“我甚至都不敢想像《江南Style》能有100万点击量，更别说10亿了！”Psy在一份声明中表示。
34岁的Psy今年来势汹涌，成为首个在美国主流音乐圈获得成功的韩国流行歌手。他近期为美国总统奥巴马进行了表演，与联合国秘书长潘基文会面，并在11月的MTV欧洲音乐盛典上获得了最佳视频奖。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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