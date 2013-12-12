麦当娜成收入最高女音乐人--福布斯

路透纽约12月11日 -《福布斯》杂志周三称，流行歌手麦当娜以1.25亿美元的收入成为音乐界收入最高的女性，轻松超越LadyGaga和乡村流行音乐歌手泰勒·斯威夫特。

该杂志称，麦当娜的年收入亦使其成为收入最高的明星。

从2012年6月至2013年6月，麦当娜的多数收入来自她的全球巡演MDNA，该演出共收获3.05亿美元。麦当娜的收入还来自旗下商品的销售，例如，她出品的香水以及Material Girl服装。

根据福布斯的说法，现年55岁的麦当娜是音乐界赚钱最多的明星，也是收入最高的明星。

现年27岁的Lady Gaga今年以8,000万美元的收入从第四位跃至第二位，尽管因为受伤，她的Born ThisWay Ball全球巡演提前结束。就在福布斯年度收入统计截止日过后，Lady Gaga发布了新专辑"ARTPOP"。

泰勒·斯威夫特从2012年的第二位降至今年的第三位。她今年的年收入为5,500万美元，主要来自最新专辑"Red"的销售以及代言活动、唱片销售和全球巡演。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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