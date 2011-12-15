Lady Gaga成今年最赚钱女歌手

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶12月14日电---福布斯网站周三公布的调查显示，预计2011年Lady Gaga收入9,000万美元，成为最赚钱的女歌手。
Lady Gaga的收入主要来自代言和演唱会，其中演唱会票务收入料有1,300万美元。
排名第二的Taylor Swift赚得约4,500万美元，收入来自专辑《Speak Now》、个人品牌香水和其他合约，排名第三的Katy Perry赚得4,400万美元。
2011年Beyonce的收入降至约3,500万美元，主要因为今年巡演次数较少，不过新专辑《4》、服装品牌和两款香水的收入帮助她成为第四名。
Rihanna位列第五，通过专辑《Loud》和为化妆品公司CoverGirl代言将约2,900万美元收入囊中。
浏览完整名单请登录福布斯网站，网址为tinyurl.com/d36m7gd。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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