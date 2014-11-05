碧昂斯登顶福布斯女歌手收入榜，年赚1.15亿美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约11月4日 - 《福布斯》杂志周二称，33岁的碧昂斯是最近一年收入最高的女歌手，预计收入为1.15亿美元，是去年收入的两倍多。

碧昂斯的收入主要来自于世界巡演，遥遥领先第二名、收入为6,400万美元的24岁流行歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）。碧昂斯去年在该榜排名第四。

35岁的流行歌手Pink凭借5,200万美元收入从第八名升至第三名。

“在我们评分的这一时间段内，碧昂斯举办了95场演出，平均每站收入240万美元，”福布斯引用行业杂志《Pollstar》的数据称。

而去年12月推出的同名专辑《碧昂斯》，及多个品牌代言，也给碧昂斯带来大笔收入，确保了其榜首位置。

生于巴巴多斯的26岁歌手蕾哈娜和30岁的凯蒂·佩里分列第四和第五名，收入分别为4,800万美元和4,000万美元。

去年排名第一的、56岁的麦当娜今年未能进入前十名。28岁的Lady Gaga从去年第二名降至今年第九名，收入为3,300万美元。

福布斯通过计算2013年6月至2014年6月期间的唱片销售、演唱会门票、巡演信息商品的销售，以及通过访问演唱会宣传方、律师和经纪人获得的信息来编制该排行榜。（完）