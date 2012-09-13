涉嫌亵渎伊斯兰先知电影引中东抗议

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透开罗9月12日电---在一部导致美国驻利比亚大使及使馆人员遇袭身亡的美国电影中，伊斯兰教先知穆罕默德被描绘成花花公子、同性恋和虐童者。
对很多穆斯林来说，任何对於先知的刻画都被视为亵渎行为。过去曾出现漫画及其它作品被视为侮辱先知穆罕默德，引发伊斯兰教徒的抗议，并遭到中东地区官员、牧师、普通穆斯林及很多基督教徒的谴责。
这部引发中东抗议活动的电影名为《穆斯林的无知》(Innocence of Muslims)，在抗议爆发前，该影片的片段已在网上传播数周。
美国媒体称，该影片由一名以色列裔美国地产商制作。网上线索显示，该片的制作者是Sam Bacile，这个名字表明他可能有埃及血统。
2010年曾因威胁焚烧《古兰经》而激怒很多穆斯林的美国牧师Terry Jones称，该电影是一部对穆罕默德生活的“讽刺性影片”。他说他在象征性的“审判”穆罕默德後播放了该片的宣传预告片。
在此次中东活动抗议爆发前，他的“穆罕默德国际审判日”活动遭到埃及阿兹哈尔(Al Azhar)清真寺发布声明予以谴责。
埃及“科普特正教会”(Coptic Orthodox)也发表声明，谴责居住海外的部分科普特基督徒资助“亵渎伊斯兰先知穆罕默德的电影制作”。周二在埃及也爆发了反对上述电影的游行，冲击了美国驻开罗使馆，一面美国国旗被烧毁。
据美联社报导，该影片制作者Bacile已躲藏起来。Bacile周二从一处秘密地点与美联社有过沟通。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。