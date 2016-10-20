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中国财经 | 2016年 10月 20日 星期四 09:46 BJT

中国证监会核准设立南华基金管理公司 为首家期货系公募

路透上海10月20日 - 中国证监会网站显示，证监会已核准设立南华基金管理有限公司，这是首家由期货公司出资成立的公募基金管理公司。

据证监会网站，南华基金由南华期货股份公司独家出资成立，注册资本1.5亿元人民币，注册地为浙江宁波。

南华期货是国内老牌期货公司，旗下子公司包括南华资本和南华香港等。

今年以来获批的公募基金公司已有八家，超出历史平均水平，而且基金公司出资人呈现多样化，例如首家全部由自然人担任股东的汇安基金，首家由私募转公募的鹏杨基金、首家房地产公司出资的公募基金格林基金公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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