马尔代夫允许外国人拥有该国土地 反对派表示担忧

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马累7月23日 - 马尔代夫议会周四投票通过一项法案，允许投资超过10亿美元的外国人拥有该国土地，尽管反对派担忧此项改革可能被中国利用，在岛屿上进行军事扩张。
议会以70票赞成、14票反对的投票结果通过了法案。该法案将允许外国人拥有土地，条件是至少70%的土地为填海造地。
马尔代夫宪法之前禁止外国人拥有该国土地，只允许租赁99年。
据新法案，马尔代夫现有的298平方公里土地中，只有10%会提供给投资者进行填海造地。
此项改革意在吸引海外投资者进入总统Abdulla Yameen设立的特别经济区，从而让马尔代夫经济多元化，不完全依赖旅游业。
反对党马尔代夫民主党出现内部分歧，10名成员投了赞成票，10名成员投了反对票。该党称，此法案可能让外国人前所未有的获得在马尔代夫运作的机会。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
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