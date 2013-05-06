詹姆斯高票当选常规赛MVP

NBA联盟周日揭晓2012-13赛季常规赛各大奖项，迈阿密热火前锋勒布朗·詹姆斯在121选票中的120票中名列第一人选，再度当选常规赛最有价值球员(MVP)。这是28岁的詹姆斯在近5年内第四次获得这一荣誉。卡梅隆·安东尼拿到了剩下的头名选票，并在总排名中排在第三，凯文·杜兰特排在第二位。路透