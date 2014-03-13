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时事要闻 | 2014年 3月 13日 星期四 18:28 BJT

马国称失联客机从雷达屏幕消失后继续飞行的报导不实

路透吉隆坡3月13日 - 马来西亚交通部长HishamuddinHussein周四表示，关于马航失联飞机在从雷达屏幕消失后可能继续飞行几小时的报导不实。

《华尔街日报》（WSJ）引述两名知情人士的话称，美国调查人员怀疑马航MASM.KL失联客机MH370在到达最后能确认的位置后，还在空中飞行了四个小时左右。

Hussein还称，中国公布卫星拍摄的疑似残骸图片，并非失联飞机。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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