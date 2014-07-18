马航四个月内遭“黑天鹅”两度来袭 政府施援不容再缓

路透新加坡7月18日 - 银行业人士表示，马来西亚航空公司(MAS)MASM.KL在四个月内遭遇第二桩重大事故，这将导致该公司机票销售加剧下滑，并迫使政府加快对其施援的计划。

消息人士本月向路透表示，持股马航69%的马来西亚国有投资机构Khazanah Nasional Bhd计划将马航私有化，作为重组调整的第一步。

“即便这纯属巧合，但一家航空公司在几个月内失去两架宽体飞机，在历史上前所未有，”DVB Bank负责航空业的董事总经理Bertrand Grabowski表示。DVB是马航的一家金融合作机构。

“政府需要更加明确或更大规模地提供支持，”Grabowski称。

Khazanah过去10年已向马航注入逾50亿马币(16亿美元)，此前也表示在考虑所有选择。

在周五的新闻简报会上，政府官员拒绝回答关于马航前景的任何媒体问题。

吉隆坡马来亚银行分析师Mohshin Aziz指出，如果没有采取紧急行动，马航很有可能破产，目前马航一天损失500万马币(157万美元)，大约一年就可能现金耗尽。

国际法律事务所Bird & Bird的航空业务合伙人Leo Fattorini指出，将马航私有化并进行重组、缩编或展开全面品牌重塑，都是可能考虑的选择。

他表示，另一个选择则是寻求与外国航空公司结盟，像是Etihad航空公司。

随着马航股价进一步下跌，陷于纪录低位附近，再进行融资的可能性也愈来愈低。

马航股价周五低见0.185马币，逼近纪录低位0.15马币。过去五年来，马航股价已大跌近85%，而马来西亚主要股指则是上涨64%。(完)

(编译 朱晓军/蔡美珍；审校 田建华/王洋)

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