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时事要闻 | 2014年 7月 18日 星期五 19:04 BJT

马交通部长称马航坠毁客机载有173名荷兰人

路透吉隆坡7月18日 - 据马来西亚交通部长廖中莱(Liow Tiong Lai)的声明，马来西亚在乌克兰东部坠毁的客机载有173名荷兰人。

数据显示，有44名马来西亚人，27名澳洲人，12名印尼人和9名英国人。有20位乘客的国籍还需要确认。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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