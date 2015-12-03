澳大利亚称将加大对MH370航班残骸搜索力度 对搜索海域颇具信心

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透悉尼12月3日 （记者 Matt Siegel） - 官员们周四称，澳大利亚将在最有希望找到马航MH370残骸的区域加大搜索力度。马航M370去年神秘失联，成为航空史上最大的悬案之一。
澳大利亚领衔的水下搜索迄今仍未发现MH370的踪迹。这次对MH370的搜索是航空史上代价最高的搜索活动。
澳大利亚副总理特拉斯（Warren Truss）称，搜索船只的数量将增加一倍至四艘。其中一艘船只将由中国提供。
搜索行动迄今聚焦于南印度洋一块12万平方公里的海床地带，据信MH370坠毁于该区域。
特拉斯确认，该搜索区域南端的一块海域目前据信是飞机残骸最有可能的所在地。
基于对采集自全球卫星网络的飞行数据、路径和信息进行的分析，特拉斯称这块海域为最有可能找到残骸的区域。
“我们正在正确的区域进行搜索，对此很有信心，”澳大利亚助理国防部长切斯特（Darren Chester）在堪培拉举行的新闻发布会上表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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