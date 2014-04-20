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时事要闻 | 2014年 4月 21日 星期一 07:28 BJT

马航一架客机因起落架问题折返

路透吉隆坡4月21日 -马来西亚航空MASM.LK表示，周一稍早，该公司一架运载166名乘客飞往班加罗尔的客机，因起落架问题被迫折返，已安全降落吉隆坡。(完)

(编译 王冠中; 审校 石冠兰)

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