对马航失联航班搜索范围已堪比澳洲国土面积

路透吉隆坡3月18日 -权威机构周二表示，对马来西亚失联航班在陆地和海洋范围的国际大搜索，涵盖区域堪比澳洲国土面积；但警方和情报机构迄今尚未查出飞机失踪确切的原因。

调查人员相信，深刻了解波音(BA.N)777-200ER机型和商业飞行的人员偏离马来西亚航空公司MASM.KLMH370的航线，可能较原定吉隆坡至北京航线偏离数千英里。

但西方安全消息人士及中国权威机构称，对机上每个人进行严密背景调查后，尚未发现任何人有劫持或故意坠机的政治或犯罪动机。

由于该飞机已失联10天，德国保险企业安联(ALVG.DE)周二表示，已开始对这架飞机进行相关理赔。

马来西亚代理交通部长HishammuddinHussein在记者会上称，“这是一场独特的、史无前例的”搜救行动，覆盖范围总计达224万平方海里(768万平方公里)，从中亚一直延伸到印度洋南部。

泰国方面周二表示，重新检查军用雷达数据发现，失联航班折返穿越马来半岛。泰国军方先前称并未发现该飞机的任何行踪。

后面发生的情况还不太肯定。飞机从槟榔屿西北200英里的马来西亚军用雷达上消失后，可能又飞行了六个小时或者更多。

但提供唯一线索的卫星信号本身并非用作探测定位。最好的结果也只能是将收到最后信号时的飞机位置，定位在两条大范围弧线中的一条上面。这两条弧线一条从老挝向上延伸至里海，另一条从印尼西部向下至澳洲附近的印度洋。

上周承认为马航失联客机主承保人的安联公司表示，该公司以及其它联合再保险商已经针对该航班的飞机以及责任险保单，初步进行了理赔支付。

德国商报(Handelsblatt)报导称，针对飞机和机上乘客的保险理赔金额将为1亿欧元(1.3913亿美元)左右。(完)

(编译 于春红/郑茵; 审校 龚芳)

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