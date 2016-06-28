马来西亚一酒吧遭手榴弹袭击致八人受伤 警方排除恐怖主义可能性

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透吉隆坡6月28日 - 马来西亚警方周二称，马来西亚一酒吧当日清晨遭受手榴弹袭击，八人受伤，其中一人为中国公民。警方官员排除了恐怖主义袭击的可能性。
遇袭的Movida酒吧位于首都吉隆坡郊外的Puchong镇，当时顾客们正在观看欧洲杯足球赛直播。
马来西亚雪兰莪州副警长Abdul Rahim Jaafar对记者们称，动机疑似为商业竞争、报复或有针对性的杀害。
“我们仍在寻找嫌疑人，作案动机可能是商业竞争、报复，或者受害者中有人是袭击目标，”他说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。