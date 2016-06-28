马来西亚一酒吧遭手榴弹袭击致八人受伤 警方排除恐怖主义可能性

路透吉隆坡6月28日 - 马来西亚警方周二称，马来西亚一酒吧当日清晨遭受手榴弹袭击，八人受伤，其中一人为中国公民。警方官员排除了恐怖主义袭击的可能性。

遇袭的Movida酒吧位于首都吉隆坡郊外的Puchong镇，当时顾客们正在观看欧洲杯足球赛直播。

马来西亚雪兰莪州副警长Abdul Rahim Jaafar对记者们称，动机疑似为商业竞争、报复或有针对性的杀害。

“我们仍在寻找嫌疑人，作案动机可能是商业竞争、报复，或者受害者中有人是袭击目标，”他说道。（完）