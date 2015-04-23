东盟峰会东道主马来西亚将避免批评中国在南海的行为

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡/马尼拉4月23日（记者 Praveen Menon/Manuel Mogato） - 路透看到的一份声明草稿显示，马来西亚将在下周举行的东南亚领导人会议上避免批评中国在南中国海的行为，尽管菲律宾推动指责中国填海造地的活动。
菲律宾总统阿基诺三世曾呼吁东盟领导人在吉隆坡会议结束后发布联合声明，谴责中国在有争议水域的填海造地行为。东盟峰会从周日(26日)开始。
中国称，南海纠纷是国与国纠纷，不涉及东盟组织。
熟悉东盟问题的消息人士对路透称，马来西亚总理纳吉布在总结声明草稿中用两段话描述了南中国海紧张局势，但没有站队。
标注4月16日的一份纳吉布声明草稿中没有提到中国在南中国海的填海造地活动。草稿强调“创造、维持和增强互信以及在行动中自我约束”的重要性。
马来西亚总理办公室没有立即对置评请求作出回应。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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