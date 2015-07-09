马来西亚政府对1MDB的调查没有发现任何可疑情况--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡7月9日 - 马来西亚议会一委员会周四称，政府对国有基金一马发展（1MDB）的中期调查报告显示，审查完其账户后没有发现任何可疑情况。

跨党派的公共账户委员会（Public Accounts Committee）称，审计长的报告没有披露任何异常，但指责一马发展未完全配合调查。

“中期报告中没有提到任何可疑情况，”公共账户委员会负责人Nur Jazlan Mohamed说道。

“一马发展未完全配合审计长的调查，”Jazlan在记者会上称。

《华尔街日报》上周引述马政府调查文件的报导称，来自与1MDB有关联的银行、政府机构和企业的近7亿美元被存入马来西亚总理纳吉布的私人账户。

路透无法独立证实该报导。

纳吉布否认曾将近7亿美元资金用于个人用途，一马发展也称相关媒体报导的指控“毫无事实依据”。

马来西亚警方周三突查了一马发展的办公室，带走了当下调查所需要的材料。纳吉布则在考虑对《华尔街日报》采取法律行动。（完）