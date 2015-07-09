马来西亚政府对1MDB的调查没有发现任何可疑情况--报告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡7月9日 - 马来西亚议会一委员会周四称，政府对国有基金一马发展（1MDB）的中期调查报告显示，审查完其账户后没有发现任何可疑情况。
跨党派的公共账户委员会（Public Accounts Committee）称，审计长的报告没有披露任何异常，但指责一马发展未完全配合调查。
“中期报告中没有提到任何可疑情况，”公共账户委员会负责人Nur Jazlan Mohamed说道。
“一马发展未完全配合审计长的调查，”Jazlan在记者会上称。
《华尔街日报》上周引述马政府调查文件的报导称，来自与1MDB有关联的银行、政府机构和企业的近7亿美元被存入马来西亚总理纳吉布的私人账户。
路透无法独立证实该报导。
纳吉布否认曾将近7亿美元资金用于个人用途，一马发展也称相关媒体报导的指控“毫无事实依据”。
马来西亚警方周三突查了一马发展的办公室，带走了当下调查所需要的材料。纳吉布则在考虑对《华尔街日报》采取法律行动。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”