马来西亚正式宣布MH370客机“失事” 马航将开启赔偿程序

代表韩国大型财团的企业协会称将与新总统一道创造就业
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透吉隆坡1月29日 - 马来西亚民航局周四正式宣布失联的马航MH370客机“失事”。
“我们正式宣布马航MH370客机失事……机上乘客和机组人员共239人预计已经遇难，”马来西亚民航局局长Azharuddin Abdul Rahman在声明中称。
Azharuddin表示，声明符合《国际民用航空公约》附件12和附件13有关规定。这将让遇难者家属通过赔偿获得帮助。
他指出，马航已准备好立即开始赔偿程序。
国际调查人员和马来西亚都在调查此事。
“由于缺乏黑匣子等物证，各方调查都受到限制，”Azharuddin说道。“因此，目前没有证据支持任何对事故原因的猜测。”
Azharuddin指出，“此次声明绝不是终点，”马来西亚将在中国和澳大利亚的帮助下继续寻找该机。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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