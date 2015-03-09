马航称黑匣子定位信标电池过期并未影响搜救

路透吉隆坡/悉尼3月9日（记者 Praveen Menon/Jane Wardell） - 马来西亚航空MLYAF.PK周一称，失联的MH370航班飞行数据记录器定位信标电池过期后未更换对搜索这架飞机没有任何影响。

一些乘客家属的代理律师早些时候称，飞行数据记录器定位信标电池没有更换可能是针对马航法律行动的关键。马航MH370失踪一周年纪念日公布的中期报告首次提到了上述情况。

这份长达584页的报告称，飞行数据记录器定位信标电池在2012年12月过期，但没有被更换。

马航周一发布声明称，类似的定位信标也被安装在了驾驶舱话音记录器上，电池寿命正常。

“浸入水中后，驾驶舱话音记录器的定位信标将被触发并在30天内连续发出信号，”马航在声明中指出。

代理约20个家庭的美国Kreindler & Kreindler LP律师事务所曾表示，如果电池过期影响飞机搜救工作，这在赔偿判定上“可能非常重要”。

中期报告指出，未更换电池的疏忽源自马航工程部门的电脑系统没有得到适当更新。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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