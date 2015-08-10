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时事要闻 | 2015年 8月 10日 星期一 18:26 BJT

马来西亚称将检查在马尔代夫找到的疑似飞机残骸

路透吉隆坡8月10日 - 马来西亚周一称，将派出一支队伍前往马尔代夫检查在那里找到的残骸，但称将其与马航MH370客机关联起来还为时过早。

此前有新闻报导称，马尔代夫发现不明残骸，当局正在收集。

“一旦被认定为飞机残骸，将会讨论分析进程等下一步措施，”马来西亚运输部发布声明称。

上周马来西亚总理纳吉布称，专家已确认上周被冲上印度洋留尼汪岛的机翼碎片为马航航班MH370残骸。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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